Bei ständigem Nieselregen startete die Boule-Abteilung der DJK Eintracht Scharnhorst jetzt ihr diesjähriges Turnier. Dabei wurden an der Paul-Dohrmann-Schule am Sanderoth die Vereinsmeister in der Disziplin Doublette ausgespielt.



Da auch hierbei Corona den Ablauf bestimmte, reduzierte sich fast alles auf die sportlichen Aspekte einer solchen Veranstaltung. Die kulinarischen und gesellschaftlichen Komponenten mussten leider auf das Nötigste reduziert werden.

Zum Schluss waren alle froh, dass wenigstens zur Pokalübergabe nicht nur die Sieger, sondern auch die Sonne strahlte.

Als Endergebnis konnten die Gruppenleiter Inge und Klaus Glaesner folgende Paarungen als Sieger und Platzierte benennen und den Pokal und die Urkunden überreichen: Der erste Platz ging an Angelika Zinke und Werner Röser, Platz 2 an Hedi Hartwig und Klaus Glaesner, der dritte Platz an Brigitte Dambrowsky und Irene Mika.