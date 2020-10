Das bereits aus Westerfilde und Nette bekannte kostenlose Angebote des "spiel- & sportMOBIL" konnte in diesem Herbst über vier Wochen auch in Eving - auf der Wiese am Holtkottenweg, auf dem Spielplatz Ecke Grävingholz-/Friesenstraße und auf dem Spielplatz hinter der Ötztaler Straße 10 - sowie in Hörde installiert werden.

Der Stadtsportbund (SSB) Dortmund und der VFL Hörde brachten, mit Unterstützung der Wohnungsgesellschaft Vonovia, bis zum Ende der Herbstferien dabei Kinder und Jugendliche in Bewegung. Im Rahmen des Projektes "Sport vor Ort" wurden die Angebote in Kooperation mit der Präventionsfachstelle des Jugendamtes und dem "Aktionsplan Soziale Stadt Dortmund" organisiert.

Gemeinsam mit den Übungsleitungen konnten die Sportgeräte sowohl angeleitet als auch frei und kreativ genutzt werden. Selbstverständlich fanden alle Corona-Schutzverordnungen hierbei Beachtung. Geplant ist es, diese Angebote zu den Osterferien 2021 an vielen Standorten wieder beginnen zu lassen. Aktuelle Infos hierzu beim SSB online auf www.ssb-do.de/startseite/projekte/sport_vor_ort/spiel_und_sportmobil.