Herren-Kreispokal Saison 2021/22:

Der erste Spieltermin steht fest. Die Mannschaft von Trainer Mohammad Bakhtian spielt am Donnerstag, dem 9. September um 19 Uhr in Wickede gegen das in der Kreisliga C5 spielende Team von SV Dortmund 82. Dabei sind die Grün-Weißen sicherlich in der Favouritenrolle.

Staffeleinteilung 2021/22:

In der kommenden Saison ist die erste Mannschaft genau wie in der zurückliegenden, Corona bedingt abgebrochenen Saison der Staffel B4 zugeordnet und wird gegen die Mannschaften von

BV Brambauer III

BV Lünen

BW Alstedde II

Eving Selimiye Spor II

FC Brambauer

FC Roj II

RW Balikisirspor

SC Dortmund

SF Yildiz Derne

SG Gahmen II

SuS Derne

TV Brechten

TuS Eichlinghofen III

Türkspor Dortmund II und

VfB Lünen II

antreten müssen. Zum Zeitpunkt des Saisonabbruchs agierten die Grün-Weißen im letzten Jahr auf einem Platz im Mittelfeld. In diesem Jahr hoffen natürlich alle, dass die Saison bis zum Ende gespielt werden kann.

Das Auftaktspiel findet am 29. August 2021 um 15 Uhr vor heimischem Publikum gegen den FC Roj II statt.

Testspiel am 15. August

Bevor es in die Saison geht bestreitet das Team am 15. August um 15:30 Uhr vor heimischer Kulisse ein weiteres Vorbereitungsspiel gegen den FC Azadi.