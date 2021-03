Die Sommersaison im Tennis steht vor der Tür, Tennis outdoor ist schon wieder erlaubt, und auch die weiteren Lockerungen geben dazu Anlass, an eine relativ „normale“ Tennissaison zu glauben.

So hoffen zumindest die Verantwortlichen beim TC Grävingholz in Eving. Dazu gehören als Herzstück vieler Vereine natürlich die Mannschaftsspiele.

Von dem TCG-Trainerteam um Fabian Kellner und Marek Winter werden insgesamt neun Mannschaften ins Rennen geschickt. In der Altersklasse U10 wird eine aus Mädchen und Jungen gemischte Mannschaft gemeldet. In allen weiteren Altersklassen von der U12 über die U 15 bis zur U18 wird jeweils mindestens eine Mädchen- und eine Jungenmannschaft gestellt.

Fünf Mannschaften spielen in der Kreisliga, vier sogar in der höheren Bezirksliga. „Uns kann es so gelingen für einen Teil der Jugendlichen die ersten Schritte im Turniersport möglich zu machen und auch für die leistungsorientierten Spieler haben wir ein sehr gutes Angebot“, so Cheftrainer Fabian Kellner.

Elf Teams bei den Damen und Herren treten an

Im Damen- und Herrenbereich werden es insgesamt sogar elf Mannschaften sein, die vom TCG-Sportwart Cajo Kellner gemeldet werden. Allein vier Herrenmannschaften in der offenen Klasse machen hier einen Großteil aus, in denen teilweise auch die Jugendlichen schon zum Zuge kommen. Sowohl die Damen 30 als auch die Herren 50 spielen in der höchsten Liga des Bezirks Ruhr-Lippe. Während es für die Damen 30 dort allerdings wahrscheinlich eher um den Klassenerhalt geht, möchten die Herren 50 nochmal den Versuch unternehmen in die Verbandsliga aufzusteigen.

Ruhr-Lippe Senior Trophy auch beim TCG

Wenn während der Sommerferien der Mannschafts-Spielbetrieb ruht, geht es trotzdem sportlich weiter. Im Rahmen der Ruhr-Lippe Senior Trophy, einer Turnierserie mit insgesamt 19 Turnieren in der Region, konnte der TC Grävingholz sich einen der begehrten Termine sichern.

Deutlich über 100 Tennisspielerinnen und Tennisspieler werden ab Ende Juli in vier Altersklassen um Pokale und Preise kämpfen. "Mit dem Autohaus Rüschkamp ist es dem Verein gelungen, neben weiteren lokalen Sponsoren einen Top-Partner als Hauptsponsor für das Turnier zu bekommen", freut sich Christoph Weber, Turnierleiter des Sommerpokals.

Der Tennisverein TC Grävingholz liegt mit seiner Tennisanlage an der Evinger Straße 390 fast genau in der Mitte zwischen der Lüner Filiale an der Viktoriastraße und der Dortmunder Rüschkamp-Niederlassung am Fredenbaum.

Bei der Vorstellung des Veranstaltungsplakates durch den TCG-Vereinsvorsitzenden Uwe Planer, TCG-Turnierleiter Christoph Weber und Tim Wilke, den Assistenten der Rüschkamp-Geschäftsführung, holte dieser auch sofort den neuen Opal Mokka in den grünen TCG-Vereinsfarben fürs Foto hinzu. Die Tennisspieler zeigten sich begeistert und hoffen, das eine oder andere Mal damit zum Auswärtsspiel zu fahren.

 P.S.: Auch in diesem Jahr können noch neue Mitglieder beim TC Grüningsweg aufgenommen werden. Nach der jährlichen Frühjahrsüberholung werden die Plätze aller Voraussicht nach Ende März freigegeben werden können und damit so früh wie noch nie in der über 70-jährigen Vereinsgeschichte. Alle weiteren Informationen gibt es auch auf der Homepage: tc-graevingholz.de. Für Rückfragen steht der Vorstand per E-Mail an info@tc-graevingholz.de gerne zur Verfügung.