Nächste Kurse:

-SBF Binnen/See 13.09.2021 ab 18.00 Uhr ( €458,- zzgl. Prüfgebühr)

-SBF Binnen/See 18.10.2021 ab 18.00 Uhr ( €458,- zzgl. Prüfgebühr)

Laufzeit 4 Wochen! Unterricht 2x wöchentlich 18.00-20.30 Uhr

Top Lernerfolge mit unserem Kozept!

Ihr Vorteil:

Bei uns findet alles am selben Ort statt! Sowohl theoretische und praxtische Ausbildung, sowie die Prüfungen finden bei uns in der Pottschule® in Herne statt!

Termine Navigationstraining zusätzlich zum SBF See (wähle einen (1) Termin):

Dienstag 18.00 - 21.00 Uhr (21.09.021 ) € 55,-

Samstag 10.00 - 13.00 Uhr (25.09.2021) € 55,-

Wunschtermin bitte mit angeben.

Sie haben online oder im Selbststudium zu Hause gelernt und möchten nun Ihre Prüfung machen?

Die benötigten Fahrstunden können sie über uns buchen und absolvieren.

Preise ab €170,-

Prüfungsgebühren sind separat an die Prüfungsausschüsse zu zahlen.

Wir sind ihnen behilflich.

==>> Bitte alles weitere über die Homepage

https://www.pottschule.de

Pottschule® - Motorbootschule im Ruhrgebiet

Gneisenaustr. 187

44628 Herne

im WSV Herne 1920 e.V.