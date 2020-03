Um 15 Uhr startet die zweite Partie Türkspor gegen VfL Kemminghausen, dieses Mal sind es die 1. Mannschaften beider Vereine, die aufeinander treffen. Die Favouritenrolle liegt klar bei TS Dortmund. Denn während die Mannschaft von Türkspor aktuell mit 9 Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze liegt, steht der VfL Kemminhausen trotz eines Unentschiedens gegen Westfalia Wethmar und eines Sieges gegen den Lüner SV II wie in der gesamten Winterpause auf dem 12. Platz. Bislang hat man allerdings noch 7 Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. Auch in dieser Partie gibt es mit Max Burbaum einen Beteiligten, der in der letzten Saison noch beim TuS Eving Lindenhorst spielte.

Das Spiel findet auf dem Mendeplatz, Westerholz 51 statt.