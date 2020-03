Gleich zweimal heißt es am heutigen Sonntag Türkspor Dortmund gegen VfL Kemminhausen. Den Anfang macht um 13 Uhr die 2. Mannschaft des TSD gegen die 3. Mannschaft aus Kemminghausen. Während TSD die Tabelle anführt, steht der VfL auf dem 10. Platz, so dass die Favouritenrolle eindeutig bei der Heimmannschaft liegt. Bester Torschütze bei Türkspor ist Turgay Degerlier, der in der letzten Saison noch das Trikot des TuS Eving Lindenhorst trug.