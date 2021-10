Während die erste Mannschaft des TuS Evng-Lindenhorst spielfrei hatte, traten die Zweit- und Drittvertretung vor heimischem Publikum an der Probstheidastraße gegen an.

13 Uhr: TuS Eving-Lindenhorst III - South Dortmund Soccers II 1:0:

Zwar konnten die Grün-Weißen durch den Sieg gegen den bisherigen Tabellenzweiten nicht deren Platz einnehmen, konnten aber den dritten Tabellenplatz behaupten und haben nur noch 2 Punkte Rückstand auf die Tabellenspitze, wobei Tabellenführer Alemannia Scharnhorst schon ein Spiel mehr absolviert hat. Den Siegtreffer für den TuS erzielte Cetinbas in der 44. Spielminute kurz vor der Halbzeitpause.

15 Uhr: TuS Eving-Lindenhorst II - BV Viktoria Kirchderne 2:4:

Weniger gut lief es für die Zweitvertretung der Grün-Weißen. In der 11. Minute ging man durch ein Tor von Goeke in führung, aber mit dem Wiederanpfiff fiel sofort das ausgleichtor durch Breer. In der 14. Minute das gleiche Bild, Führungstreffer durch Stendel, Ausgleich durch Salmann. In der 29. Minute ein Eigentor und in der 39. Minute ein Platzverweis, der zum Spiel in Unterzahl führte. In der 44. Minute schoß Hanke das Tor zum 2:4 Endstand. Durch diesen Sieg konnte Kirchderne in der Tabelle an Eving vorbeiziehen.