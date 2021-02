Fußball in den eigenen vier Wänden:

In der letzten Woche war es "Move in Break" (siehe Lokalkompass: Move in Break), um Schüler und Schülerinnen zu einer aktiven Pause zu animieren, in dieser Woche möchte der TuS Eving das Angebot "Homekick" des Fußball-Verbandes Niederrhein weiterleiten.

"Homekick" gibt es für zwei Altersstufen, einmal für die kleinen Fußballkünstler von 4 bis 7 Jahren (Link: Kinder 4 - 7 Jahre ) und dann für die etwas älteren von 7 bis 13-Jährigen (Link: 7 bis 13 Jahre ). Dabei zeigt jeweils ein kleiner Videofilm, wie man auch mit wenig Raum an seinem Ballgefühl arbeiten kann. Sicher einer nette Abwechslung in einer Zeit, in der man nicht zusammen Fußball spielen kann.

Von der Kegelkanone über den Balltänzer bis zum Jongleur, es gibt jede Menge Ideen, die sich leicht umsetzen lassen. Zudem gibt es eine Anleitung unter: Anleitung.

Wenn nicht auf dem Platz, dann wenigstens in den eigenen 4 Wänden am Ball sein

Halten Sie Abstand und bleiben Sie gesund, damit der Sport bald wieder zusammen stattfinden kann.