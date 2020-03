Eigentlich begann es gut für die 2. Mannschaft des FC Roj, doch Christian Meier konnte die erste Großchance in der 5. Minute abwehren. Danach war es ein Spiel auf Augenhöhe zwischen dem Tabellensiebten Roj und dem noch auf den Abstiegsrängen stehenden TuS Eving. In der 8. Minute ging der TuS 1 : 0 durch Mahmoud in Führung und mit diesem Spielstand ging es dann auch in die Halbzeitpause. In der 52. Minute fiel das 0 : 2 für den TuS durch Hamschah. Eigentlich schien zu diesem Zeitpunkt alles gelaufen, doch Roj konnte durch Tore in der 69. (Turgut) und 71. Minute (Dinar) ausgleichen. Es wurde noch einmal spannend. In der 73. Minute erzielte Mihaylov das 2 : 3 für die Grün-Weißen. Nach spannenden 90 Minuten war klar, dass es der Siegtreffer war. Damit ist der TuS Eving Lindenhorst nur och einen Punkt von den Nichtabstiegsplätzen entfernt.

FC Roj: Al Farissi - Rachek, Turgut, Mbetchou, Celiktepe, Aslan, Dinar, Hamou, Diallo, Kop.

TuS Eving: Meier - Wölfel, Rüther, Kühlhas, Bazzi, Hamschah, A. Mahmoud, M. Mahmoud, Useiwi, Rached, Akrouh.