Am Sonntag treffen um 15 Uhr an der Probstheidastraße im Schatten des Hammerkopfturms der ehemaligen Zeche Minister Stein die erste Mannschaft des TuS Eving Lindenhorst und die Zweitvertretung des VfB Lünen aufeinander. Im Nachholspiel gegen den VfB Lünen konnte der TuS im Oktober des letzten Jahres die Trendwende einleiten und die ersten drei Punkte einfahren. Nun hofft man, dies in heimischer Kulisse, aber leider ohne Publikum, zu wiederholen. Ein Sieg könnte zudem bedeuten, dass man zum ersten Mal in dieser Saison die Abstiegsplätze hinter sich lassen kann. Denn die Mannschaft des TuS Deusen, die in der Tabelle mit nur einem Punkt Vorsprung vor den Grün-weißen steht, empfängt den Tabellenzweiten SG Phönix Eving.

15.03.2020 / 15 Uhr / TuS Eving-Lindenhorst - VfB Lünen II / Probstheidastr. 13 / 44339 Dortmund

Achtung: Bis zum 31.03.2020 dürfen Fußballspiele im Kreis Dortmund nur noch ohne Zuschauer ausgetragen werden!