Während der TuS Eving bei Heimspielen in den Genuss kommt, auf einem neu verlegten Kunstrasen zu spielen, geht es an diesem Wochenende nach Brambauer auf einen der selten gewordenen Ascheplätze. Im letzten Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften hatten die Grün-Weißen mit 1:0 die Nase vorn gegen den FC Brambauer. Der TuS hofft, 3 Punkte einfahren zu können, um in der Tabelle wieder nach oben zu rutschen Gegen den FC, der bisher nur 1 Zähler auf der Habenseite hat, sollte dies möglich sein.

Beginn: 13 Uhr Sportplatz zu Karrenbusch in Brambauer.

Die 2. Mannschaft des TuS Eving hat an diesem Wochenende spielfrei.