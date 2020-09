Am Sonntag tritt der TuS Eving Lindenhorst um 16 Uhr auf dem Mendeplatz gegen den Tabellendritten SF Hafenwiese 80 an. Während die Sportfreunde ihre beiden Spiele gegen die in der Liga spielenden Teams aus Brambauer (FC Brambauer und BV Brambauer III) gewonnen haben, gab es für die Grün-Weißen bisher ein Unentschieden in Derne und einen hart umkämpften 3 : 0 Sieg gegen die Zweitvertretung des FC Roj vor heimischen Publikum.

Bei einem Sieg würde der TuS den Anschluss an die Tabellenspitze finden und die SF Hafenwiese in der Tabelle überholen.

Die Zweitvertretung des TuS Eving spielt am Sonntag um 13 Uhr im "Knappschaftsstadion / Am Heikenberg" in Lünen gegen BW Alstedde III und möchte die ersten Punkte sammeln. Beide Mannschaften hatten am letzten Wochenende spielfrei in der Meisterschaft.