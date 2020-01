Die Tauchergruppe innerhalb der Schwimmabteilung des VfL Kemminghausen konnte jetzt wieder eine ganze Reihe am Tauchsport interessierter Teilnehmer*innen beim Angebot des kostenfreien Schnuppertauchens im Hallenbad Eving an der Württemberger Straße 2 begrüßen.

Bevor es unter Anleitung erfahrener Tauchlehrer und Übungsleiter ins Becken ging, gaben die natürlich erst einmal wichtige Tipps und Anleitungen auf dem Trockenen (siehe Foto). Klar, auch die komplette Ausrüstung wurde gestellt.

Übrigens: Am 7. Februar beginnt beim VfL Kemminghausen im Evinger Hallenbad ein Kurs zur Tauch-Grundausbildung, der über acht Abende jeweils von 18 bis 22 Uhr mit Theorie- und Praxisteil geht. Wer gesund ist, mindestens 14 Jahre alt und am Tauchsport interessiert ist, kann sich an die Ausbildungsleiter Peter Glietz, Tel. 0177-2635681, und Philipp Koop, Tel. 0177-6856041, oder per E-Mail an tauchen@vfl-kemminghausen-e-v.de wenden, um weitere Informationen zu erhalten.

Homepage:www.vfl-kemminghausen-e-v.de.