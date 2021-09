Kuriose Konstellation:

Da sowohl RW Balikespor als auch der TuS Eving Lindenhorst ihre Heimspiele auf dem Platz an der Probstheidastraße austragen, hatten an diesem Wochenende gleich zwei Mannschaften von Grün-Weiß ein Auswärtsspiel vor heimischem Publikum.

RW Balikesirspor - TuS Eving Lindenhorst II 2:3:

Nach dem 8:0 Sieg im Pokal wollte die Mannschaft um Trainer Mohamad Bakhtian den Positivtrend fortsetzen und das ist - wenn auch knapp und buchstäblich in der letzten Minute - gelungen. In der ersten Halbzeit ging Balikespor allerdings durch ein Tor von Demir in der 8. Minute in Führung und das war auch der Halbzeitstand. Nach der Pause traf Demir in der 62. Minute auch noch zur 2:0 Führung, aber dann kam die halbe Stunde der Grün-Weißen, die durch Seyrek (63. Minute) und Handanovic (70. Minute) ausgleichen konnten. In der 90 +1. Minute erzielte dann Mahmoud auch noch den Siegtreffer.

RW Balikesirspor II - TuS Eving Lindenhorst III 0:7:

Zuvor hatte schon die Drittvertretung ebenfalls gegen Balikesirspor einen Sieg einfahren können. Insgesamt siebenmal musste der Torhüter von Balikesirspor den Ball hinter sich aus dem Netz holen. Die Tore für Eving erzielten Özdemir, Cetinbas, Balaban (drei Treffer), Aristidis und Can. Damit rutscht die Mannschaft von Trainer Ercan Ilkban auf den 3. Tabellenplatz.

RW Barop II - Tus Eving II 6:0:

Im Duell der Drittvertretung von Barop und der Zweitvertretung von Eving kam es zu einer herben Niederlage für die Grün-Weißen, die nicht zu ihrem Spiel fanden.