Am gestrigen Sonntag konnten die Softball-Damen der Wanderers im Hoeschpark nach langer Spielpause die Paderborn Untouchables empfangen.

Im ersten Inning konnten die Wanderers mit 4:2 in Führung gehen, jedoch auch dadurch bedingt, dass die gegnerische Pitcherin noch nicht so sicher die Strikezone fand. Dies sollte sich im weiteren Verlauf des Spiels ändern. Ein schönes 2RBI-Double von Melina Kaiser brachte den ersten schönen Hit des Tages.

Es entwickelte sich ein spannendes Kopf an Kopf-Rennen im

hart umkämpften Spiel, das auf beiden Seiten von vielen Hits geprägt, aber auch nicht frei von Fehlern war. Nur ein Strikeout auf jeder Seite und wenige Walks forderten beide Defenses zu guten Plays auf. Rechtzeitig zum Spielstand von 11:10 gelang den Wanderers das letzte Aus, so dass der erste Sieg in der Tasche war. Hervorzuheben sind zwei schöne Double von Jana Wagschal und Sarina Brümmer sowie erneut eine herausragende Catcherleistung von Alex Rohde.

Auch das zweite Spiel lief nicht fehlerfrei ab. Satte 9 Error leistete sich die Wanderers-Defense und lag zum 5. Inning deutlich mit 13:8 zurück. Jedoch fanden die Wands zurück zu alter Schlagstärke und konnte am Ende 18 Hits für sich verbuchen, darunter Double von Jana Wagschal, Sarina Brümmer und Alex Rohde sowie Triple von Jacqueline Möller und Nadine Janes. In den letzten beiden Innings konnten sich die Wanderers jedoch noch den Ausgleich erkämpfen, so dass es ins Extrainning ging. Den Wanderers gelang es, den Tie-Runner auf 2 am Scoren zu hindern. In der letzten Offense war es Jana Wagschal, die mit einem Walkoff-Hit Ilyana Tertzanlis über die Homeplate zum zweiten Sieg des Tages schickte.

Das nächste Spiel findet am 3.7. im Hoeschpark gegen die Zweitvertretung der Cologne Cardinals statt.