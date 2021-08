Sonntag endet mit zwei Siegen und einer Niederlage für den TuS Eving

.

TuS Eving-Lindenhorst II - Tus Rahm II 10 : 4 :

Die Zweitvertretung besiegte vor heimischem Publikum den TuS Rahm II in einem äußerst torreichen Spiel. Den Torreigen eröffnete Florian Mehmeti, der den Ball weitere zweimal im Tor des Gegners unterbringen konnte, gleich in der 1. Minute. Die weiteren Treffer für Eving erzielten Mohamed (13.); Goeke (19. und 70.); K. Wölfel (35.); Lewandowski (40.); Pintus (52.) und S. Wölfel (80.). In der zweiten Halbzeit trafen für Rahm zweimal Eikenbusch und zweimal Sahin.

SV Bochum-Vöde - TuS Eving-Lindenhorst III 2 : 3:

Beim SV Bochum Vöde konnte die 3. Mannschaft des Tus einen knappen Sieg für sich verbuchen. Dabei ging Bochum in der 9. Minute in Führung, etwa 10 Minuten später konnte Eving durch Günes zum 1:1 Halbzeitstand ausgleichen. Nach der Pause ging Bochum in der 69. Minute abermals in Führung (beide Treffer für Bochum erzielte Schellenbach). In der 75. und 77. Minute erzielte Özdemir den Ausgleichstreffer und das Führungstor zum Endstand.

TuS Eving-Lindenhorst - SG Castrop-Rauxel III 2 : 3:

Die Grün-Weißen gerieten in einen 0:3 Rückstand, bevor sie in der 76. Minute durch Diakite und in der 81. durch Bulut noch einmal herankommen konnten und es dadurch für die heimischen Zuschauer wieder spannend wurde. Am Ende reichte es nicht und man musste sich knapp geschlagen geben.