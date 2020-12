Die Dortmunder Rechtsanwaltskanzlei Dr. Puplick & Partner hat seine diesjährige Weihnachtsspende in Höhe von 2020 Euro dem städtischen JuKi-Treff Lanstrop an der Gürtlerstraße 3 zukommen lassen.

Im Beisein der drei Kinder (im Bild: vorne, v.l.n.r.) Noel, Drilon und Lima überreichten Beate Puplick (3.v.l.) und Dr. Alexander Puplick (4.v.l.) sowie Dr. Thorsten Olav Lau (r.) den Spendenscheck an Cornelia Bothe (l.) vom Fachbereich Kinder- und Jugendförderung im Stadtbezirk Scharnhorst des städtischen Jugendamtes und an Architektin Regina Bieber (2.v.l.), Vorsitzende des Vereins Bieber.Burmann for you (BB4U), der sich seit geraumer Zeit mit Hilfe von Sponsoren unter anderem im JuKi-Treff Lanstrop in puncto Modernisierung und Möblierung engagiert.

Das Kanzlei-Team merkt zu seiner Spende an: "Von der Pandemie und ihren Auswirkungen besonders betroffen sind Kinder und Jugendliche. Sie benötigen in ihrer prägenden Lebensphase ein positives menschliches Miteinander und eine fürsorgende Begleitung. Der offene JuKi-Treff Lanstrop fördert Kinder und Jugendliche im Stadtteil Dortmund-Lanstrop mit außerschulischen Bildungsangeboten, die in besonderer Weise das soziale und zugleich selbstbestimmte und verantwortliche Verhalten stärken. Kunst- und Kreativaktionen, gemeinsames Kochen und Backen gehören dabei ebenso dazu wie das Einüben demokratischer Grundregeln im Zusammenleben in der Gruppe. Dieses Konzept unter fachkundiger Leitung hat uns überzeugt. Unsere diesjährige Weihnachtsspende wird von dem JuKi-Treff dringend benötigt, um so die von dem Förderverein BB4U (bb4u.cool) initiierte Renovierung des JuKi-Treffs durch Schränke in Küche und Spielzimmer zu ergänzen."