Der Kegelklub "Die Unersättlichen" hat sein 50-Jahr-Goldjubiläum gefeiert.

Insgesamt 37 Kegelbrüder waren schon in diesem Verein, so berichtet Klaus Kämper. 30 Jahre hat man im ehemaligen "Ulrichshof" in Kirchderne gekegelt. Mittlerweile ist man schon seit 20 Jahren auf der Kegelbahn in der "Alten Eiche" in Scharnhorst.

Als einziges Gründungsmitglied ist Rudi "Bubu" Treichel übrig geblieben. Sein Rekord liegt bei 308 Holz. Club-Präsident Hubert Perner ist seit 44 Jahren dabei. Auch im Jahr 2020 soll wieder eine Abschlussfahrt stattfinden: zum 35. Mal hintereinander und natürlich nach "Malle".