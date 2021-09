Für Freitag, 1. Oktober, bietet der ADFC Dortmund die Teilnahme an einer mittelschweren Tagesradtour über 60 Kilometer durch den Dortmunder Nordosten, Süden und Osten an. Gestartet wird um 10 Uhr ab Parkplatz am Bahnhof Scharnhorst an der Flughafenstraße - zwischen Brackel und Scharnhorst gelegen.

Unter Corona-Bedingungen nur per Anmeldung beim Tourenleiter Georg Heßbrügge, Tel. 0172-1998090. Es wird um eine Spende gebeten.