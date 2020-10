Befürchtet hatten es die Frauen in der SPD schon länger, doch nun ist es Gewissheit: Der eigentlich für den 8. November geplante traditionelle „Markt der Möglichkeiten“ der AsF Kirchderne muss in diesem Jahr coronabedingt ausfallen.



Das teilte AsF-Vorsitzende Karin Heiermann nun mit. Die Damen hätten bis zuletzt gehofft, ihre beliebte Veranstaltung im AWO-Treff, wenn auch in kleinerem Umfang als sonst, durchführen zu können.

Da der gesundheitliche Schutz aller jedoch absoluten Vorrang hat, wurde nun entschieden, den „Markt der Möglichkeiten“ 2020 ausfallen zu lassen. „Das tut uns insbesondere für die Ausstellerinnen leid, die während des gesamten Jahres mit viel Enthusiasmus daran arbeiten, ihre Mal-, Bastel- und Handarbeiten den stets zahlreichen Besucher*innen präsentieren zu können“.

Doch die AsF-Damen hoffen noch, dass zumindest eine Veranstaltung zum Ende dieses für alle so außergewöhnlichen Jahres stattfinden kann. Sie sind aktuell dabei, ein tragfähiges Hygienekonzept auszuarbeiten, um den vorweihnachtlichen Büchermarkt Ende November in den gruppeneigenen Räumen im AsF-Treff, Waneckerweg 8 (Souterrain), durchführen zu können.

Wenn er stattfinden kann, wird der Termin rechtzeitig bekanntgegeben, so Heiermann.