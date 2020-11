Der AWO-Ortsverein Derne wird seine für November geplanten Veranstaltungen aufgrund der pandemiebedingten Einschränkungen nicht durchführen.

Dies betrifft das ursprünglich für den 8. November geplante Sonntagscafe und das monatliche Bingo am 9. November.

Die Derner AWO folgt damit auch den Empfehlungen des AWO-Unterbezirks Dortmund in Verantwortung für die Mitglieder und Gäste. Sobald wieder Veranstaltungen stattfinden können, will die AWO Derne dies bekannt geben, so deren Sprecher Michael Lüning.(NA)