"Balou schloss als letzter Hund die Tore im Freibad Derne", meldet Jan Marre, Sportwart beim Badbetreiber, dem SV Derne 49, mit einem Schmunzeln.

Balou war indes nur einer von vielen Hunden, der am letzten Sonntag mit seinem Herrchen und Frauchen das Freibad, Im Sperrfeld 32, idyllischen mitten in den Feldern im Nordwesten Dernes gelegen, zum Hundeschwimmen aufsuchte.

Der Wahlsonntag und das schöne Wetter lockten viele Besucher an, resümierte Marre: "Es war ein riesengroßes Spektakel am und um das Becken herum. Es wurde mit Anlauf in das Becken gesprungen oder sich aber auch vorsichtig an das Medium Wasser herangetastet. Viele unterschiedliche Rassen und Charaktere trafen aufeinander, die allesamt vergnügt spielten oder schwammen."

SV Derne knackt noch die 4000er-Besuchermarke

Der Schwimmverein Derne freute sich jedenfalls sehr über diesen schönen Saisonabschluss. "An dem Tag besuchten uns über 200 Hunde und über 300 Besitzer. Somit konnte doch noch die 4.000er-Besuchermarke für das Jahr 2020 geknackt werden", freute sich Jan Marre.

Ein Dank der Vereinsführung ging indes an alle Helfer und an die Tierärztin Dr. Claudia Most. (NA)

Fotos: Christiane Bartel/SV Derne Mutig springt Hund Balou zum Saisonabschluss vor großem Publikum vom Beckenrand ins Wasser des Derner Freibades, um dann den Tennisball zu apportieren.Fotos: Christiane Bartel/SV Derne