"Die AWO Derne ist wieder da!", freut sich deren Ortsvereins-Sprecher Michael Lüning - und mit ihm wohl viele vor allem ältere Mitglieder.

Nach der pandemiebedingten Unterbrechung und den notwendigen Einschränkungen über lange Monate freut sich der AWO-Ortsverein Derne, wieder das beliebte Bingo-Spiel anbieten zu können. Allerdings nicht im gewohnten AWO-Wohnhaus an der Oberbecker Straße.

Bei einer Infoveranstaltung wurde gemeinsam mit den Mitgliedern abgestimmt, wie das Angebot unter den notwendigen Auflagen stattfinden kann, so Lüning. Dazu wurde ein Verfahren entwickelt, das insbesondere den Hygieneauflagen Rechnung trägt und den Teilnehmenden größtmöglichen Schutz bieten soll. So sind neben Spielkarten, die desinfiziert werden können, auch die Abstände und Zuwege geregelt.

Anmeldung bei Oliver Schröer erforderlich

Klar, die Teilnehmenden müssen einen Mund-Nasen-Schutz mitbringen. Speisen und Getränke gibt es gegen Kosten bei der Veranstaltung. Eigene Speisen und Getränke dürfen nicht mitgebracht werden.

"Erfreulich ist, betont Lüning, "dass das Spielangebot übergangsweise in den Räumlichkeiten des Bürgertreffs des Vereins ,Gerne in Derne' stattfinden kann." Premiere dort an der Altenderner Straße 19 ist am Montag, 14. September, um 16 Uhr. Der Zugang durch den Seiteneingang (Hofdurchgang) ist zudem barrierefrei.

Indes ist zur Teilnahme eine Anmeldung beim AWO-Ortsvereinsvorsitzenden Oliver Schröer unter Tel. 0177-7446603 oder 0231/855123 notwendig. Die Anzahl der Teilnehmenden ist auf 14 Personen beschränkt. "Sollten mehr Anmeldungen eingehen, wird der Ortsverein einen weiteren Spielenachmittag anbieten", kündigt Michael Lüning an.

Die AWO Derne freut sich jedenfalls, dass nach so langer Zeit, mit den entsprechenden Schutzmaßnahmen, wieder Begegnungen und Freizeitangebote möglich sind.