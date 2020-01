Gewandert wird bei jedem Wetter!

Mit der traditionellen Neujahrs-Wanderung (hier ein Bild aus 2019) eröffnet die DJK Eintracht Scharnhorst am Sonntag, 12. Januar, das Wanderjahr 2020. Mitglieder und Freunde des Vereins treffen sich um 14 Uhr zum Start auf dem Franziskus-Kirchplatz an der Gleiwitzstraße. Hier kehren die Wanderfreunde im Anschluss auch in gemütlicher Runde in der Gemeinde-Gaststätte "Am Brunnen" ein, wo sie von fleißigen Helfer*innen der DJK mit Leckereien verwöhnt werden.

Infos erteilt DJK-Vorsitzender und Wanderwart Klaus Priebeler unter Tel. 0231/238708.