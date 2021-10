Eine weitere schöne Auszeichnung in seiner langen Laufbahn wurde Jürgen Schacht vom Schachverein (SV) Rochade Eving zuteil. Er erhielt einen Ehrenbrief des Schachbundes Nordrhein-Westfalen für seine 60-jährige Mitgliedschaft.



In dieser langen Zeit war Jürgen Schacht nicht nur der Schachgöttin „Caissa“ treu, sondern auch dem SV Rochade Eving, wo er als 16-Jähriger mit dem "Königlichen Spiel" begann. Viele schöne Erfolge in der Jugend sowie im Seniorenbereich konnte er im Laufe seiner langen Schachlaufbahn verbuchen. Und noch heute spielt Jürgen Schacht mit großem Erfolg in der zweiten Mannschaft von Rochade und wird mit seiner stets fairen sportlichen Einstellung sehr geschätzt.

"Aber auch als 2.Vorsitzender leistet er für den Verein seit einigen Jahren wertvolle Arbeit und hat sich sehr für den Schachverein Rochade Eving verdient gemacht", lobt SV-Vorsitzender Werner Regber, der den Ehrenbrief des Schachbundes zum Diamant-Jubiläum überbrachte.

Schach gespielt wird wieder mittwochs im Heisenberg-Gymnasium

P.S.: Schachbegeisterte sind unter Beachtung der Coronavorschriften beim SV Rochade Eving wieder herzlich willkommen. Der Spielabend findet jeden Mittwoch ab 17.30 Uhr für Jugendliche und ab 18 Uhr für die Erwachsenen im Heisenberg-Gymnasium, Preußische Str. 225, statt.

Weitere Infos bei Werner Regber, Tel. 0231/256365.