Eigentlich müsste das Kind noch getauft werden. Aber die ganze Verwandtschaft einladen, dazu ist die eigenen Wohnung zu klein. Und einen Saal irgendwo mieten ist auch nicht so einfach. Und dann ist das Kind jetzt auch schon älter. "Ob die das dann noch machen, die von der Kirche?“, fragt sich so manche Familie.

"Aber klar!", so die Evangelische Segenskirchengemeinde Eving: Ganz viele Kinder in der Gemeinde, auch Ältere über drei Jahren, seien noch nicht getauft. Und ganz viele Familien schieben das Thema „Taufe“ vor sich her. Aber das müsse nicht so bleiben.

Die Evinger Gemeinde feiert nämlich ein großes Tauf-Fest mit allen, die sich dazu einladen lassen, am Himmelfahrtstag, Donnerstag, 21. Mai, um 11 Uhr in der Segenskirche, Deutsche Str. 71. Und weil zu einer Feier auch Essen und Trinken gehören, geht’s nach dem Tauf-Gottesdienst damit weiter. Alles kostenfrei.

Die Gemeinde rät, mutig zu sein: Anmelden könne man sich im Gemeindebüro, Tel. 0231/1898090, E-Mail: gemeindebuero@evangelische-kirche-eving.de, oder direkt bei Pfarrer Friedrich Reiffen, Tel. 0231/212722. Hier erhält man Auskunft über alles, was man über die Taufe und das Tauf-Fest wissen muss.