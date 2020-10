Es geht wieder los: Das beliebte Mutter-Vater-Kind-Schwimmen für Babys und Kleinkinder im Scharnhorster Hallenbad „Die Welle“, Gleiwitzstr. 279, startet nach den Herbstferien wieder im gewohnten Rhythmus: Ab Donnerstag, 29. Oktober, jeweils in der Zeit von 16.30 bis 17 Uhr können die kleinen Wasserratten in Begleitung eines Elternteils das Schwimmbecken für sich entdecken.

"Im Vordergrund steht, die Kinder mit dem Element Wasser vertraut zu machen. Die Übungen werden spielerisch gestaltet", kündigt Badleiterin und SVD-Geschäftsführerin Christiane Bartel vom Badbetreiber, dem Schwimmverein SV Derne an.

Corona-bedingt ist eine Voranmeldung für das Mutter-Vater-Kind-Schwimmen notwendig. Interessierte Eltern können ihre Kinder unter der Telefonnummer 0231/99332330 vorab anmelden. Die Teilnahmegebühr für eine Einheit liegt jeweils bei fünf Euro für ein Kind und einen Erwachsenen. Bei dem Angebot handelt es sich nicht um einen fortlaufenden Kurs.

Hallenbad ist am Feiertag Allerheiligen geöffnet

Noch ein Hinweis für alle Besuchenden: Das Hallenbad im Scharnhorster Einkaufszentrum EKS hat am Sonntag, 1. November, am Feiertag Allerheiligen, blockweise von 6 bis 8 Uhr, von 8.30 bis 10.30 Uhr und von 11 bis 13 Uhr geöffnet. - Alle städtischen Hallenbäder bleiben übrigens an Allerheiligen geschlossen.