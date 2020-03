"Auch wir im Gartenverein ,Zur Sonnenseite' sind von der eingeschränkten Lebensweise zu Zeiten der Corona-Krise betroffen", berichtet 1. Vorsitzender Roland Fröhling dem Nord-Anzeiger: "Unsere Wirtin musste bis auf weiteres die Gaststätte schließen, Leute die gerne im Saal ihre Familienfeiern ausrichten wollten, musste auch abgesagt werden."

Gemeinschaftsarbeiten im Frühjahr ausgesetzt

Die Gemeinschaftsarbeiten, die normalerweise gerade jetzt im Frühjahr angesetzt sind, haben die Evinger Kleingärtner in ihrer Anlage an der Waldecker Straße auch erstmal bis auf weiteres verschoben. "Es werden nur kleine Einzelarbeiten - zum Beispiel Bänke streichen - erledigt", so Fröhling.

Das Schlimmste sei gewesen, dass der Vorstand den Spielplatz sperren musste, ergänzt der 1. Vorsitzende. Ansonsten werde der Spielplatz von den 66 eigenen Vereinskindern sehr häufig benutzt.

So werden auch die nächsten anstehenden Veranstaltungen wie die Ostereiersuche und das Stockbrot-Rösten am Karsamstag ausfallen.

Doch die Evinger Kleingärnter behalten ihren Optimismus: "In der Hoffnung auf baldige Besserung der derzeitigen Situation ist die Vorfreude auf das im August stattfindende Sommerfest sehr groß", weiß Fröhling.