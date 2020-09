Seit Jahren immer wieder das gleiche Bild am Dortmund-Ems-Kanal: Nach schönen Sommertagen sieht es entlang des Kanals – und leider auch darin - aus wie nach einem Rockkonzert. Picknick-, Party- und Grillabfälle zu Hauf.

Jetzt haben die Jugendtrainer der FS98-Kanuten mit ihren Kids eine ausgedehnte Müllsammelaktion durchgeführt, um in ihrem Revier wieder „klar Schiff“ zu machen. Mit Paddel und Picker bewaffnet zogen 14 Kinder und Jugendliche los. Bei der eigentlich schon im März geplanten und Corona bedingt verschobenen Aktion wurden nun insgesamt 13 große Müllsäcke vollgepackt.

Zwar soll die Aktion im nächsten Jahr wiederholt werden, aber die große Hoffnung ist, dass sich etwas mehr Umweltbewusstsein durchsetzen wird. Gemeinsam äußerten die Kinder an alle die Bitte, die Natur mehr zu respektieren und den eigenen Abfall einfach wieder mitzunehmen.