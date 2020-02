Die Evangelische Segenskirchengemeinde Eving lädt schon jetzt herzlich ein zur Jubel-Konfirmation, die am Sonntag, 20. September, um 10 Uhr in der Evinger Segenskirche, Deutsche Str. 71, gefeiert werden soll.

Auch in diesem Jahr wird die Jubiläum-Konfirmation der Gemeinde für die Bezirke Eving, Lindenhorst und Kemminghausen dort gemeinsam begangen.

Wer in den Jahren 1945, 1950, 1955, 1960, 1970 oder 1995 konfirmiert wurde und am Gottesdienst mit anschließender Feier teilnehmen möchte, sollte sich bereits jetzt im Gemeindebüro, Deutsche Str. 71, anmelden. Auch Jubelkonfirmanden, die nicht in Eving konfirmiert wurden, sind willkommen.

Öffnungszeiten des Gemeindebüros sind montags bis donnerstags von 10 bis 13 Uhr sowie freitags von 10 bis 12 Uhr.

Achtung: Weil die aktuellen Kontaktdaten der Jubilar*innen der Gemeinde nicht vorliegen, ergehen keine schriftlichen Einladungen! Deshalb sollten die Leser*innen diese Information gerne auch an andere Konfirmand*innen des jeweiligen Konfirmationsjahrgangs weitergeben.