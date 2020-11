Theoretisch wäre - ein Ende des Teil-Lockdowns am 30. November vorausgesetzt - eine Ausrichtung denkbar. Doch gut drei Wochen vor dem geplanten Termin am 3. Dezember hat die Interessengemeinschaft Scharnhorster Vereine (ISV) jetzt ihren traditionellen Nikolausmarkt im EKS abgesagt.

Laut Mitteilung des 1. ISV-Vorsitzenden Detlev Thißen habe der Vorstand die Sachlage vor dem Hintergrund gestiegener Corona-Infektionszahlen besprochen. Zum eigenen und dem Schutz anderer wolle man lieber Vorsicht, Rücksicht und Umsicht walten lassen.

"Als Nikolaus habe ich selbst mit den Eltern, Großeltern und Kindern immer über zwei Stunden intensiven Kontakt", so Thißen. Fast alle in der ISV gehörten zur Risikogruppe. Tief betrübt sage man den Nikolausmarkt für dieses Jahr nun ab und freue sich nun auf eine Ausrichtung in 2021.