kfd St. Michael ehrt ihre Jubilarinnen an der Haustür

Die Katholische Frauengemeinschaft (kfd) St. Michael (kfd) hat sich für die Ehrung ihrer Jubilarinnen der Jahre 2020 und 2021 eine kreative, der Pandemie angemessene Variante ausgedacht.

Bislang wurden langjährige Mitglieder für ihre über zehn, 25, 40, 50, 60 oder gar 70 Jahre währende Treue im Rahmen der Jahreshauptversammlung geehrt und es wurde ihnen Dank ausgesprochen. Nachdem schon die für März 2020 geplante Jahreshauptversammlung coronabedingt hatte abgesagt werden müssen, wagt die Lanstroper kfd für das Jahr 2021 aktuell keine Prognose hinsichtlich der Planung von Zusammenkünften.

"Daher werden die Glückwünsche, samt Urkunde und kleiner Aufmerksamkeit, kontaktlos zu den Jubilarinnen gebracht", teilt kfd-Sprecherin Nicola Schneider mit. Insgesamt 26 Frauen sollen so nun Ende Januar ein "Ehrungspaket" an die Tür gestellt bekommen. Falls möglich und gewünscht werden Fotos von den Jubilarinnen in der Tür gemacht, die dann in der nächsten Jahreshauptversammlung gezeigt werden können.

"So kann zumindest ein kleiner Beitrag zur Mitgliederpflege möglich werden, in einer Zeit fast ohne Begegnungen", ergänzt Nicola Schneider.