Mit einer Nikolausstiefel-Aktion öffnete der Hof Mertin in Grevel die Herzen von vielen Familien in dieser außergewöhnlichen Zeit. Durch diese Aktion kamen 1.435,00 Euro zusammen, die an den Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Löwenzahn gespendet wurden.

1.435 Euro für Kinder- und Jugendhospizdienst

Passender hätte es zum Nikolaustag nicht sein können: Das Team Mertin hatte erstmals allen Kindern angeboten, eine Woche vor Nikolaus ihren Stiefel auf dem Hof an der Bönninghauser Straße 5 abzugeben. Am Nikolaustag konnten sich die Kinder die Stiefelchen dann gefüllt mir Leckereien wieder abholen. Der Nikolaus und ein Engelchen waren fleißig und überreichten den Kindern die liebevoll gefüllten Stiefel.

Mit dieser liebevollen Geste traf das Team von Hof Mertin die Herzen der Familien zu Corona-Zeiten und viele Stiefel wurden verteilt. Gleichzeitig sollte mit der Aktion auch Gutes getan werden. Die Eltern der Kinder konnten, wenn sie wollten, etwas in die aufgestellte Spendenbox werfen und dieses taten sie reichlich. 1.435 Euro kamen so für den Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Löwenzahn zusammen, der sich 2018 in Dortmund gründete und inzwischen über 40 Kinder und Jugendliche in Ihrer schwierigen Lebenssituation begleitet.

„Die Aktion kam so gut an, dass wir uns vorstellen können, sie im nächsten Jahr zu wiederholen“, freute sich Kristina Mertin über das Ergebnis.