Vorgestellt hat der Angelsportverein (ASV) Alt-Scharnhorst vor Ort auf seiner Vereinsanlage in Derne seinen neuen Vorstand (siehe Bild, v.l.n.r.): Oliver Klotz (Teichwart), Heinrich Czobala (Teichwart, nicht auf dem Foto), Wolfgang Preugschas (1. Kassierer), Carsten Brinner (1. Vorsitzender), Benno Ziesmann (Schriftführer), Jörg Behrends (2. Vorsitzender und kommissarischer Jugendleiter) sowie Eduard Flechner (2. Kassierer).

Interessierten Anglern und Noch-nicht-Petrijüngern stehen die beiden Vorsitzenden hinsichtlich Fragen zu einer Vereinsmitgliedschaft etc. gerne zur Verfügung. Mitgliederversammlungen finden immer am zweiten Sonntag eines Monats ab 10 Uhr an der Vereinsanlage am Nierstefeldweg in Derne statt.

Kontakt: Tel. 0172-2344359 (Jörg Behrends).