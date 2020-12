Das städtische Begegnungszentrum und das Seniorenbüro Scharnhorst möchten den Scharnhorstern mit einer keinen Geste eine besinnliche Adventszeit wünschen: Jedermann ist eingeladen, sich ein Säckchen mit einer kleinen Aufmerksamkeit vom Weihnachtsbaum vor dem Eingang an der Gleiwitzstraße zu nehmen.

Als Detlev Thißen, Vorsitzender der Interessengemeinschaft Scharnhorster Vereine (ISV) und des Bürgerforums für sicheres und schönes Wohnen in Scharnhorst, davon hörte, stellte er kurzerhand mit Dieter Tröster, dem Sauerländer Weihnachtsbaumverkäufer im EKS und am Netto-Markt, dort eine echte Nordmanntanne anstatt des angedachten künstlichen Weihnachtsbaums auf.

Thißen erläutert: "Dieter Tröster stiftet im EKS auch jährlich die Weihnachtsbäume, die immer zum Nikolausmarkt der ISV von den Kindergartenkindern geschmückt werden. Und weil der Nikolausmarkt coronabedingt ausfiel, kommt so doch noch weihnachtliche Stimmung auf, die wir in diesen Zeiten doch so dringend brauchen."