Noch in der Zeit vor den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie hat der SPD-Ortsverein Scharnhorst-Ost seinen traditionellen Wandertag durchgeführt.

Die Freude der zahlreichen Teilnehmer*innen war groß, als Ortsvereins-Vorsitzender und Ratsvertreter Rüdiger Schmidt das Ziel bekanntgab: Als Ziel hatte man sich das Vereinsgelände der Oldtimerfreunde Kurl/Husen in Husen ausgeguckt.

Andrea Ivo und Lothar Schnabel führten des Feld an und liefen mit der sozialdemokratischen Wanderergruppe über den Naturlehrpfad "Alte Körne" in Richtung Kurl. Schnabel machte dabei auf die Sehenswürdigkeiten am Wegesrand aufmerksam und beantwortete geduldig die Fragen der Wanderer.

Bei den Oldtimerfreunden an der Husener Straße angekommen, gab es erst einmal eine "Pipi-Pause"; hierbei wurden Scharnhorsts Bezirksbürgermeister Heinz Pasterny und seine Genossen auf das Problem der defekten Toilettenhäuschen des Vereins hingewiesen. Pasterny versprach schnellstens Abhilfe zu schaffen.

Bei Bier und Grillwurst wurden die Oldtimerschätzchen, Trecker und Motorräder bestaunt und es verblüffte die Besucher, dass der Verein fast alle Fahrzeuge fahrbereit und zum größten Teil auch TÜV-geprüft instandhalten kann. Nach ein paar Stunden Politisieren und technischer Fachsimpelei wurde es Zeit für den Heimweg , nicht ohne dem Bezirksbürgermeister das Versprechen auf baldige Erneuerung der Sanitärräume aus Vereinsförderungsgeldern, über die die Bezirksvertretung verfügen kann, abzunehmen.

Die SPD sagt indes Danke für einen interessanten und schönen Tag.