Der Schalom-Bezirk der Evangelischen Friedenskirchengemeinde Dortmund-Nordost und die katholische Franziskus-Gemeinde feiern am Samstag, 11. Januar, den gemeinsamen ökumenischen Neujahrsempfang. Auftakt ist mit einem gemeinsamen Gottesdienst um 18.30 Uhr im Schalom-Zentrum, Buschei 94.

„Stand-Punkte“ ist sein Titel. „Hier stehe ich, ich kann nicht anders“, soll Martin Luther vor dem Reichstag in Worms 1521 gesagt haben. Und dieser Stand-Punkt löste eine Bewegung aus, die fast die gesamte damalige Welt aus den Angeln hob und etwas völlig Neues entstehen ließ, so Pfarrer Michael Bahrenberg. "In unserem ökumenischen Gottesdienst wollen wir der Sache mit den Stand-Punkten auf die Spur kommen. Und auch die Bibel hat da einiges zu erzählen."

Alle Gemeinde(mit)glieder und Interessierten sind eingeladen.