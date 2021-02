Die Schwimmmeister des Scharnhorster Hallenbades „Die Welle“ halten sich für eine Eröffnung fit.

Bei den Schneeräumungsarbeiten überkam es die hauptamtlichen Mitarbeiter*innen des Bad-Betreibers, des Schwimmvereins SV Derne 49, einen Gruß an alle Schwimmfreunde und Vereinsmitglieder zu schicken. Auf dem Hallenbad-Dach im EKS an der Gleiwitzstraße 279a setzten Christiane Bartel, Marina Davydova, Jakob Krutsch und Anja Drevermann kurzerhand zu "Kopfsprüngen ins weiße Nass" an und trotzten dabei der extremen Kälte und verkündeten auch per Video: "Wir freuen uns auf ein Wiedersehen im Hallenbad - oder Freibad (in Derne; Anm. d. Red.)."

Seit dem 2. November ist "Die Welle" im Lockdown bereits geschlossen.