Die DJK Eintracht Scharnhorst trauert um Pfarrer im Ruhestand Franz-Günther Wachtmeister, der am 10.11. völlig unerwartet an den Folgen eines Verkehrsunfalls verstarb.

Er war von 1983 bis 1996 Geistlicher Beirat des Vereins und gehörte in dieser Funktion auch dem Vorstand an.

"Die Belange des Vereins lagen ihm sehr am Herzen. Seine ausgleichende ruhige und gesellige Art werden wir in guter Erinnerung behalten", so DJK-Vorsitzender Jürgen Schlüter.