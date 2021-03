Ortsverbandsvorsitzender Hans-Dieter Pfeiffer spricht in einer Mitteilung die Sozialverbandsmitglieder des VdK Derne an. Nach den neuesten Beschlüssen in Sachen Corona-Schutz werde man im VdK-Ortsverband auch weiterhin auf persönliche Treffen der Mitglieder warten müssen. Sobald bessere Zeiten eintreten, werde der Derner VdK-Vorstand informieren.