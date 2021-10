Zu einer Wanderung im Raum Lünen lädt die DJK Eintracht Scharnhorst für Sonntag, 10. Oktober, ein. Treffen ist um 10 Uhr auf dem Parkplatz vor der Sporthalle der Gesamtschule Scharnhorst, Am Buschei.

In Fahrgemeinschaften geht es zum Horstmarer See nach Lünen. Von dort führt die rund 10 Kilometer lange Rundwanderung durch den Seepark vorbei an Schloss Schwansbell und durch die Lippe-Auen zum Ausgangspunkt zurück. Am Ende besteht die Möglichkeit zur Einkehr.

Gewandert wird unter Einhaltung der geltenden Bestimmungen der Corona-Schutzverordnung. An Maske, gegebenenfalls auch an Verpflegung und festes Schuhwerk ist zu denken!

Weitere Infos bei Uwe und Angela Zimmermann, Tel. 0231/285334.