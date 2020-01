Die Katholische Frauengemeinschaft (kfd) St. Michael lädt für Sonntag, 19. Januar, zu einer Winterwanderung ein.

Ziel ist das Hof-Café Freisendorf in Lünen-Niederaden, wo die Teilnehmer*innen ein großes Stück Bratapfelkuchen mit Sahne und Kaffeeflat (6 Euro pro Person) erwartet.

Start in Lanstrop ist um 14.30 Uhr an der St.-Michael-Kirche, Michaelstr. 2. Die Rückkehr ist für etwa 17.30 Uhr geplant.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.