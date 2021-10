Der AWO-Treff Kirchderne, Merckenbuschweg 41, hat seine Tür für Besucher*innen wieder geöffnet. Die Covid-Schutzverordnung wird eingehalten.

Seit einiger Zeit wird die Seniorensportstätte, d.h. die Kegelbahn, wieder genutzt. Auch die Fußpflege wird angeboten, so teilt AWO-Ortsvereinsvorsitzende Renate Riesel mit. Am Montag, 25. Oktober, von 14 bis 18 Uhr werden frisch gebackene Waffeln angeboten. Das Team des AWO-Treffs freut sich, nach so langer Zeit dieses Angebot wieder machen zu können.

Die AWO Kirchderne weist darauf hin, dass die 3G-Regel gilt und der Nachweis erbracht werden muss. Bei Eintritt ist eine Maske bis an den Tisch zu tragen.