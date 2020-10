100 Jahre sind ein Grund zum Feiern. Unter Corona-Regeln natürlich. Daher lädt der Verein Hundesport Dortmund-Eving für Samstag, 10. Oktober, ein zum Tag der offenen Tür - mit Hunderennen.



Tags zuvor, am 9. Oktober, feiert nämlich der Deutsche Verband der Gebrauchshundesportvereine (DVG) seinen 100 Geburtstag. Nach 95 Jahren, in denen beim früher dort an der Osterfeldstraße 94 ansässigen Verein der rassespezifische Vielseitigkeitssport und die Schutzhund-Ausbildung im Mittelpunkt standen, entstand im Jahr 2015 der Verein Hundesport Dortmund-Eving. Der Verein macht jetzt allen Rassen und Klassen mit verschiedenen Sportarten die Türen weit auf.

Im Mai 2019 konnten dank der großzügigen Unterstützung durch die Bezirksvertretung (BV) Eving die vollkommen marode Zwingeranlage abgerissen, die Platzanlage für öffentliche Hunderennen noch größer gestaltet, mehr Parkplätze und Abstellplätze errichtet werden. Ein Welpen-Freilauf ist noch angedacht.

Einlass am Samstag (10.10.) ist um 10.30 Uhr. Ende offen. Start der Hunderennen ist ab 11 Uhr. Das Startgeld beträgt 8 Euro im Vorverkauf, am Veranstaltungstag 10 Euro. Ein Hunde-Impfpass ist erforderlich. Weitere Informationen und Anmeldung per E-Mail an: meldestelle@hundesport-dortmund.de.

Die Hunderennen finden in den Kategorien Klein, Mittel und Groß für Junghunde bis 18 Monaten, Offene Klassen zwischen 18 Monaten und neun Jahren und Senioren ab zehn Jahren statt. Dabei laufen die Hunde einzeln in zwei Durchläufen über eine 50 Meter lange abgesteckte Fläche. Die schnellste Zeit wird gewertet. Die Motivation beim Hund werden Orden und Ehren sein, vielleicht auch eine Leckerstange - oder Zweibeiner, die aus Sympathie oder zum Anfeuern nebenher laufen. Starterfotos, möglicherweise auch weitere Bilder, werden erhältlich sein.

Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Bleibt zu hoffen, dass auch das Wetter mitspielt.