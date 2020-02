Auch in diesem Jahr findet wieder der Unternehmenswettbewerb "Nordstern" statt, der sich in den vergangenen 13 Jahren als feste Größe in Dortmund etabliert hat. Er richtet sich an bestehende Klein- und Kleinstbetriebe sowie Unternehmen, die ihre Ideen im Wettbewerbsgebiet umsetzen wollen.

Das Wettbewerbsgebiet umfasst die "nordwärts"-Gebietskulisse: die Stadtbezirke Huckarde, Mengede, Eving, Scharnhorst und Innenstadt-Nord sowie Teile der Stadtbezirke Innenstadt-West und Lütgendortmund.

Über die Zeit wurden viele Geschäftskonzepte entwickelt, beraten und umgesetzt. Insgesamt haben mehrere 100 Kleinst- und Kleinbetriebe am Wettbewerb teilgenommen und sich erfolgreich am Markt positioniert.

Wer also Unternehmer/in aus den nördlichen Stadtteilen Dortmunds ist oder plant, sein Unternehmen hier anzusiedeln oder zu verändern, sollte man sich über den "Nordstern"-Wettbewerb informieren.

Alle Teilnehmenden werden von einem externen Unternehmensberatungsbüro (ProPlan) gecoacht und bei der Erstellung der Businesspläne unterstützt. In Zusammenarbeit mit Frank Lunke (ProPlan) werden individuelle Businesspläne erarbeitet und anschließend einer Jury, die sich aus Vertretern lokaler Einrichtungen (Wirtschaft, Banken, Kammern, Verwaltung) zusammensetzt, zur Prämierung vorgelegt.

Der Wettbewerbszeitraum erstreckt sich auf das gesamte Jahr 2020. Die Teilnahme an dem Wettbewerb ist kostenlos. Darüber hinaus sind attraktive Geldpreise ausgelobt.

 Für weitere Informationen steht den Unternehmen Projektmanager Dirk Dziabel, "nordwärts vor ort", Mallinckrodtstr. 2, unter Tel. 0231/28673913 oder per E-Mail an dirk.dziabel@stadtdo.de zur Verfügung. Mehr auch online auf der "nordwärts"-Homepage: www.nordwaerts.dortmund.de.