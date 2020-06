Seit 60 Jahren lebt das Ehepaar Neumann in derselben Wohnung Am Bellwinkelhof in Scharnhorst. Klar, dass die Wohnungsgesellschaft Vonovia jetzt ihrem Mieter zum 90. Geburtstag gratulierte. Die Eheleute Neumann waren im Januar 1960 die ersten Mieter in ihrem Haus Am Bellwinkelhof, das inzwischen zum Immobilienbestand von Vonovia gehört. Nun wurde Karl-Heinz Neumann 90 Jahre alt und Vonovia ließ es sich nicht nehmen, einem ihrer langjährigsten Mieter zu gratulieren. Mit einem Geschenkkorb und einer Ausgabe des Buches „Stadtbezirk Scharnhorst. Eine Reise von der Urzeit in die Neuzeit“ besuchten Vonovia-Regionalleiterin Vanessa Weber und Objektbetreuer Milan Kraft die Neumanns auf ihrem Balkon. Von hier aus genießt das Ehepaar regelmäßig den Blick ins Grüne, sie fühlen sich in ihrer Wohnung nach wie vor sehr wohl.