Ein 24-jähriger Mann hat am Montagabend (25.1.) auf dem Brackeler Hellweg in Brackel randaliert und grundlos Passanten angepöbelt. Er versuchte zu flüchten. Beiseiner Ingewahrsamnahme beleidigte er die eingesetzten Polizeibeamten und leistete

massiven Widerstand. Um weitere Straftaten zu verhindern, musste der leicht alkoholisierte Mann den restlichen Abend in einer Gewahrsamszelle verbringen.

Nach ersten Erkenntnissen meldeten Zeugen gegen 22.25 Uhr eine Person auf dem Brackeler Hellweg. In Höhe der Kirche sollte dieser Mülleimer umstoßen undgrundlos Passanten anpöbeln. Als die Polizisten eintrafen, versuchte der Randalierer, über den Hellweg zu flüchten.

Nach einer kurzen Verfolgung konnte der Mann jedoch ander Schulter ergriffen und festgehalten werden. Hierbei wehrte er sich massiv

und schlug mehrfach mit den Fäusten in Richtung eines Beamten. Den gezielten

Schlägen gegen den Kopf konnte dieser jedoch ausweichen. Mit weiteren

Unterstützungskräften gelang es, die Gegenwehr zu beenden und den jungen Mann festzunehmen. Scheinbar völlig unbeeindruckt beleidigte er nun die Einsatzkräfte und ließ sich nicht mehr beruhigen. So wurde er in einer Gewahrsamszelle untergebracht.

Der 24-jährige Dortmunder stand offenbar unter dem Einfluss von Alkohol. Ein freiwilliger Vortest fiel positiv aus. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegenBeleidigung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.