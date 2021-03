Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag (18.3.) nahe des Dortmunder Hauptfriedhofs ist in Wambel eine Autofahrerin schwer verletzt worden.

Ersten Erkenntnissen zufolge war die 49-jährige Dortmunderin gegen 16.50 Uhr auf der Straße Am Gottesacker in Richtung Süden unterwegs. Etwa in Höhe des Hauses Nummer 70 kam ihr Wagen aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Er prallte gegen einen Baum, kippte auf die linke Seite und blieb liegen. Die Autofahrerin verletzte sich bei dem Unfall schwer. Ein Rettungswagen brachte sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Während der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste die Straße Am Gottesacker in beide Richtungen gesperrt werden. Gegen 18 Uhr konnte die Fahrbahn wieder freigegeben werden.

Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 10.000 Euro.