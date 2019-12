Eine 64-jährige Dortmunderin ist am Nachmittag des zweiten Weihnachtsfeiertages am gestrigen Donnerstag (26.12.) in Wambel von einem unbekannten Täter überfallen worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Dortmunderin ging gegen 15.45 Uhr über die Dorfstraße in Richtung Osten. Ein Unbekannter sprach sie wenig später in Höhe der Rüschebrinkstraße an und fragte sie nach Wechselgeld. Als die 64-Jährige daraufhin ihre Geldbörse in die Hand nahm, griff der Täter zu. Die Frau hielt jedoch dagegen und ließ die Geldbörse nicht los. Es kam zu einer Rangelei, so dass das Bargeld zu Boden fiel. Der Täter nahm die Scheine an sich und rannte in Richtung der Haltestelle "Rüschebrinkstraße". Die 64-Jährige blieb leicht verletzt am Tatort zurück.

Der Mann war etwa 40 Jahre und 1,85 m groß. Er hatte eine Glatze, sprach akzentfrei Deutsch und trug zur Tatzeit einen knielangen dunklen Mantel und einen roten Schal.

Zeugen, die Hinweise zur Tat und/oder zum flüchtigen Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter Tel. 0231-132-7441 zu melden.